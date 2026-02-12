Atalanta, Palladino in vista della Lazio: gli infortuni e il programma
12.02.2026 11:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Con Charles De Ketelaere fuori, Raffaele Palladino è costretto ad attuare il miglior piano per difendersi dalla Lazio sabato 14 febbraio allo Stadio Olimpico. Al suo posto dovrebbe esserci Samardzic.
La ripresa degli allenamenti intanto è fissata per questa mattina, quando la squadra inizierà a mettere nel mirino i prossimi impegni di campionato, prima fra tutte la Lazio che troverà anche alle finali di Coppa Italia.
Alla ripresa, tutte le attenzioni dello staff medico saranno rivolte agli infortunati. Saranno da valutare le condizioni di Gianluca Scamacca, costretto al forfait per un problema all'anca accusato durante la rifinitura di domenica.