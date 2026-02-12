Lazio | Noslin si riscatta: dal rimpianto di Torino all’urlo del Dall’Ara

RASSEGNA STAMPA - Tutto ciò che era mancato a Torino è arrivato al Dall’Ara: il passaggio preciso di Dele-Bashiru e la stoccata vincente di Noslin. "Parlate, parlate…", il labiale dell’olandese, probabilmente rivolto a chi lo aveva criticato per l’occasione fallita. Ieri Noslin si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto: inserimento perfetto in area, lettura anticipata della sgroppata sulla destra e conclusione di prima alle spalle di Skorupski. Un gesto semplice solo in apparenza, perché farsi trovare pronto non era scontato, soprattutto per chi era entrato da pochi minuti a causa dell’infortunio di Pedro.

Entrato a freddo nel primo tempo, l’attaccante ha sfruttato l’intervallo per carburare. I quindici minuti di pausa gli sono serviti per riattivare testa e muscoli, trasformando il suo in un cambio decisivo. La risposta è arrivata sul campo, con la voglia evidente di riscattare una prestazione opaca contro la Juventus. A Bologna è stato tutto l’opposto: gol, determinazione e spirito di sacrificio in una partita che rappresentava un vero crocevia della stagione biancoceleste. La sua rete ha rimesso il risultato in equilibrio, permettendo alla Lazio di crederci fino ai rigori e di staccare il pass per il turno successivo.

Ma Noslin non si è limitato a segnare. Ha dato una mano in fase difensiva, ripiegando prima su Pellegrini e poi su Tavares. Per due volte ha respinto i tentativi di Orsolini, tra i più pericolosi del Bologna insieme a Castro, e ha garantito equilibrio tra spinta offensiva e copertura. Non era scontato un ingresso così impattante, soprattutto dopo un ballottaggio perso alla vigilia con Pedro e un ingresso improvviso che non aveva potuto preparare. Il gol di ieri, ricorda il Corriere dello Sport, è il terzo stagionale per Noslin, il primo in Coppa Italia dopo le due reti in campionato contro Lecce e Parma. Fino a questo momento, al netto di qualche segnale positivo, era stato davvero decisivo soltanto al Tardini.