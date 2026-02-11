Lazio, Sarri a Mediaset: "Siamo un gruppo vero. Sono contento per i tifosi"

TUTTOmercatoWEB.com

Il tecnico Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post-partita di Bologna - Lazio, gara vinta dai biancocelesti ai calci di rigore. Ora Sarri e i suoi dovranno vedersela contro l'Atalanta in semifinale, ma questo gruppo è coeso, è vero, e sa che il percorso è ancora durissimo. Di seguito le parole del mister.

EPISODO SU DELE – “A noi è successo di peggio, lo sbilanciamento è netto, in qualsiasi altra zona di campo l’arbitro fischia, qua no perché sennò lo doveva espellere”.

VITTORIA – “È da novembre che non perdiamo in trasferta, siete disattenti. Stiamo facendo quel che possiamo, forse di più. Son contento per i miei giocatori, hanno sofferto nei primi 30 minuti, hanno avuto una lucidità invidiabile dal dischetto, son contento per loro e per tutti i laziali. Il percorso in Coppa Italia è ancora durissimo”.

ROMAGNOLI E MALDINI – “Romagnoli? Giocatore importante aldilà del rendimento individuale. Lui ha in mano il Joystick della nostra linea. Maldini? Se riesce a fare passi in avanti lo può fare quel ruolo, in questa partita lo volevamo un attaccante centrale che venisse fuori. Maldini ha qualità importanti dal punto di vista tecnico e fisico, non riesce a sfruttarle al 100% ancora ma io la speranza ce l’ho”.

ANIMA – “La squadra mi dà gusto, perché hai la sensazione di aver creato un gruppo vero. Gente che vuole lo stesso obiettivo che approccia partite allo stesso modo, poi il merito magari non è merito mio ma dei ragazzi che hanno affrontato le difficoltà, abbiamo avuto problemi ma ci hanno dato opportunità di rendere il gruppo più unito”.

PEDRO – "È ancora in ospedale, però da una prima analisi sembra abbiano escluso fratture”.