Coppa Italia, Lazio in semifinale: le date e il prossimo avversario
11.02.2026 23:11 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
La Lazio vince contro il Bologna ai quarti di finale di Coppa Italia e conquista il pass per la semifinale. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, servono i calci di rigore per decretare il vincitore. Prosegue dunque il cammino dei biancocelesti nel torneo.
Ora la squadra di Sarri sfiderà, in un confronto andata e ritorno, l'Atalanta, reduce dalla vittoria contro la Juventus. Per quanto riguarda il calendario, ad oggi le date riservate alle due sfide valide per la semifinale sono il 4 marzo e il 22 aprile. Dall'altra parte del tabellone, Inter e Como, che anche loro si sfideranno per un posto in finale.
