Bologna - Lazio, lo striscione dei tifosi rossoblù: "Basta divieti, trasferte libere"
11.02.2026 21:05 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ci siamo. Lazio e Bologna sono pronte a darsi battaglia con in palio l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Per passare il turno, la squadra di Sarri avrà bisogno di una prestazione di carattere, ma per trovare la carica giusta non potrà contare sui propri tifosi, assenti a causa del divieto di trasferta imposto fino a fine stagione.
Prima del fischio d'inizio della gara, la curva rossoblù ha espresso la propria vicinanza al tifo organizzato biancoceleste, esponendo due striscioni che recitano: "Basta divieti. Trasferti libere".
