Lazio, Portanova: "I tifosi meritano di più. E la Coppa Italia..."

A poche ore dal fishcio d'inizio di Bologna-Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale l'ex difensore falsineo, ma di fede biancoceleste, Daniele Portanova.

LAZIO - "La Lazio la vedo come la vedete tutti. Faccio i complimenti alla squadra, perché comunque si vede che i giocatori si impegnano alla morte. Vivono situazioni societarie e ambientali non bellissime. La società non è una società che comunica bene, il tifoso da Lazio merita molto di più. Si è stufato anche il tifoso, questo dall'esterno è brutto. Il mercato fatto la società è una cosa vergognosa, è la prima volta che sento una cosa del genere, però nonostante tutto chi scende in campo anche con i suoi limiti dà sempre il massimo".

SARRI - "Come faccio a giudicarlo? A livello sportivo non puoi giudicarlo, naturalmente lui è un po' un punto interrogativo. Quando sei l'allenatore della Lazio difficilmente te ne vai, perché ti innamori dell'ambiente, del tifoso, di tutto e poi fatichi ad andare via. Non posso giudicarlo come allenatore, perché ci aspettiamo cose diverse da Sarri, ma sta facendo il massimo in un ambiente non unito".

COPPA ITALIA - "Io non penso che una vittoria con il Bologna possa riportare tutto questo entusiasmo come pensiamo, e neanche un trofeo vinto basterebbe. Secondo me oggi la cosa grave è che si è arrivati al divorzio. Prima c'erano tante litigate, oggi vedo un distacco totale".

JUVE - "Hanno fatto una grandissima partita contro la Juventus, peccato perché comunque sono entrati in gioco i limiti dei giocatori, potevamo andare sul 3-1 un paio di volte e chiudere la partita, e sarebbe stato un risultato importantissimo nelle difficoltà. Poteva aiutare i ragazzi a livello mentale. Non penso che ci sia stato un calo, perché il tifoso laziale oggi vive un distacco dalla società, ma non si è mai distaccato dall'ambienteò. I giocatori sentono l'amore di una piazza, hanno sempre sentito il tifoso laziale. I giocatori sanno che indossano una maglia importante, quindi non devono venire nemmeno sotto il punto di vista dell'impegno, della dedizione, devono onorare sempre tutte le partite con il massimo di impegno".

MALDINI E TAYLOR - "Su Maldini ho letto l'intervista di Sarri e sposo in pieno quando dice ha potenziale. Si vede che potenziale ce l'ha, lo deve far vedere. Taylor secondo me è un acquisto in positivo, mi piace. Parliamo di un buon giocatore. Sarebbe stato perfetto con Guendouzi. La Lazio meriti di più, il tifoso della Lazio ha uno stile che secondo me deve avere anche la società".

GIOCARE PER LA LAZIO - "Quando i giocatori vengono alla Lazio si innamorano tutti, perché è proprio l'ambiente biancoceleste che fa la differenza. Il tifoso è esigente e allo stesso tempo amico di chi si impegna. Per questo ho sempre sperato di indossare la maglia della Lazio".

BOLOGNA-LAZIO - "Io penso che sia importante sia per Bologna che per Lazio, perché comunque c'è un obiettivo da portare fino in fondo. Una vittoria può aiutare, sicuramente può aiutare l'ambiente, l'ambiente, la squadra".

MOTTA - "Edoardo Motta è un portiere giovane che per l'età che ha si è fatto valere in Serie B, soprattutto all'inizio. Poi naturalmente quando uno è giovane lo devi aspettare un po', devi mettere anche in preventivo qualche errore. Sono convinto che dietro a Provedel può solo migliorare. In prospettiva può fare bene. Un profilo interessante".