Lazio, pronta la sfida al Bologna. E nello spogliatoio c'è un dettaglio... - VIDEO
11.02.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si avvicina il fischio d'inizio di Bologna - Lazio. Per l'occasione, il creator Michele Danese che si trova al Dall'Ara è entrato negli spogliatoi delle due squadre. In quello biancoceleste ha notato un dettaglio che non è passato inosservato: i giocatori di Sarri, infatti, indossando in campo i 'parastinchi' aziendali. "Non li ho mai visti a nessuno", ha detto. Di seguito il video.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.