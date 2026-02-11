Ex Lazio | Felipe Anderson, a rischio la sua permanenza al Palmeiras: le ultime
11.02.2026 19:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Felipe Anderson può lasciare il Palmeiras. Già qualche settimana fa era spuntato l'interesse di alcuni club del Qatar per l'ex esterno della Lazio. Adesso, secondo quanto riportato dal portale Bolavip, su di lui ci sarebbero anche diverse squadre in Arabia Saudita e in Messico. Al momento, però, nessuna società ha convinto il brasiliano, che resta a San Paolo. Ma le cose potrebbe cambiare presto.
