Pazzini su Maldini: "Può dare tanto alla Lazio. Il suo ruolo..."
11.02.2026 20:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nel pre partita di Bologna - Lazio, l'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha parlato del centravanti biancoceleste Daniel Maldini dagli studi di SportMediaset. Di seguito le sue parole: "Maldini può dare tanto, la Lazio ha fatto tanto fatica in attacco quest'anno. Sta facendo il centravanti che non è il suo ruolo principale, ma lo sta interepretando bene. Può dare tanto alla Lazio anche se non è la sua posizione".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.