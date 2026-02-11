Bologna, il ds Sartori a Mediaset: "Faremo di tutto per vincere"
11.02.2026 20:44 di Simone Locusta
Il direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel pre-partita della sfida contro la Lazio. Ecco di seguito le sue parole:
"Momento particolare, l’unica medicina per questi casi è la vittoria, siamo i detentori e in questi prossimi 20 giorni ci giochiamo tutto. Sappiamo l'importanza della gara, faremo di tutto per provare a vincere. Serve una vittoria, magari anche che la fortuna ci assista, serve che qualcuno dia qualcosa in più, tra società e giocatori abbiamo fatto qualche errore di troppo. Dobbiamo resettare e da stasera provare a vincere".
Simone Locusta
Simone Locusta