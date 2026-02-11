Cassano su Roma - Sampdoria: "Totti mi chiamò, ma volevo far piangere i tifosi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà parlando del suo passato in Serie A, soprattutto con la maglia della Sampdoria. In particolare è tornato sulla gara contro la Roma all'Olimpico del 2010, quando i giallorossi erano in corsa per lo Scudetto. Di seguito le sue parole in merito.

"Io stavo entrando all’Olimpico e lottavamo per il quarto posto. Il mio caro amico Vito Scala mi chiama dicendomi: 'C’è Francesco che ti vuole chiamare'. Totti mi dice: ‘State facendo un buon campionato, ecc’. Io che vengo dalla strada gli chiedo di venire al succo del discorso e mi dice scherzando, anche se c’è sempre la verità in mezzo ai suoi scherzi: ‘Sai, se oggi vinciamo noi. Le altre tre le vincete. Noi vinciamo lo Scudetto, voi entrate in Coppa dei Campioni’".

"E io gli ho detto: ‘Oggi ti farò piangere e perdere lo Scudetto. Anche se non mi servissero i tre punti, si devono ricordare quelli che quando sono andato via mi hanno insultato e dette di tutti i colori. Io ti farò piangere come quelli che hanno fatto soffrire me’. Io ero e sono innamorato di Roma e della gente che mi ha amato e non di quella gente che mi ha insultato”.