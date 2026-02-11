Lazio, Cardone: "Sarri non si dimetterà a fine anno. Si sta adeguando a..."

TUTTOmercatoWEB.com

A poche ore dalla gara di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, Giulio Cardone è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei, ai quali ha rivelato le possibili scelte di Maurizio Sarri e commentato la possibilità che l'allenatore resti o meno in biancoceleste a fine anno. Queste le sue parole:

“Gila si è allenato ieri, immaginare una gara come questa senza la coppia Gila-Romagnoli, vista l’eliminazione diretta, mi sembra difficile. Se non lo vediamo in campo non è questione di preservarlo. La probabile formazione è con Provedel tra i pali; dietro Marusic, Gila e Romagnoli con il dubbio a sinistra, diciamo Pellegrini titolare e Tavares gli ultimi 20′; in mezzo al campo Cataldi e Taylor sono sicuri di un posto, il terzo potrebbe essere di Dele-Bashiru che resta favorito sugli altri; davanti Isaksen, Maldini e Cancellieri, sul tridente ho qualche certezza in più".

"Non sono molto ottimista per stasera. Il Bologna sta perdendo tante partite senza meritarlo. La Lazio sarà senza Zaccagni, la mezzala destra e Basic: per questi motivi l’ostacolo di oggi è grande, poi magari vai anche a vincere la competizione".

"Maldini sappiamo che non è una scelta di Sarri ma il tecnico è sempre alla ricerca di un Mertens e penso sia rimasto colpito dal fatto che si possa lavorare su questo ragazzo. A Dia, che l’allenatore ha impiegato tanto, sta preferendo Maldini, quindi immagino ci punti molto".

"Sarri non si dimetterà neanche a fine anno, a meno che non trovi una squadra con un progetto allettante per il tecnico. In questo momento, si sta adeguando, seppur a fatica, a quello che sta proponendo la società. E poi qui ha legame speciale con squadra e tifosi”.