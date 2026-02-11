Dambrauskas rivela: “In Serie A seguo la Lazio e il lavoro di Sarri”
11.02.2026 14:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Valdas Dambrauskas, allenatore del Sabah, ha parlato della Serie A e delle squadre che segue con più attenzione. Tra queste ha citato anche la Lazio e il lavoro di Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.
“Ogni stagione c'è un allenatore e quindi una squadra che si può seguire per imparare. Negli ultimi anni ho seguito con attenzione il lavoro di Maurizio Sarri, specialmente alla Lazio. E Gasperini prima all'Atalanta e ora alla Roma. Apprezzo molto Fabregas. E naturalmente De Zerbi al Marsiglia”.
