Lazio, Hernanes contro Lotito: "Disse cose che non mi sono piaciute"
L'ex centrocampista biancoceleste Hernanes si è raccontato in una lunga intervista concessa a Fanpage. Ricordando gli anni trascorsi alla Lazio, il brasiliano ha parlato anche del suo rapporto con Lotito, rivelando alcuni attriti avuti in seguito a delle dichiarazioni rilasciate dal presidente dopo il suo addio. Di seguito le sue parole:
"Non ho mai mai avuto problemi, pensavo solo a fare il mio, a migliorare la mia prestazione, a essere migliore. Quindi, non avevo tempo da perdere con qualsiasi altra cosa. C’è stata solo una cosa con Lotito, dopo che ero andato via, per alcune dichiarazioni lette sui giornali che mi avevano dato una sensazione negativa. Ma niente di più".
"Con la Lazio sono diventato quasi un attaccante, ho fatto tanti gol. Qual è il gol a cui sono più legato? Quello del derby. Non solo alla Lazio, ma in tutta la mia carriera. È stato un gol magnifico, con la gamba sinistra, che non era la mia gamba naturale".
"André Dias, anche lui brasiliano, anche Matuzalem, altro connazionale, poi c'era Rocchi. Con Tommaso eravamo in stanza insieme a Formello. Oggi sento ancora Brocchi, Stefano Mauri, Lulic, Floccari, Stendardo, e tanti altri".