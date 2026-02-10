Canovi: "La Lazio poteva vincere, meritava di più contro la Juve"
10.02.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato l'operatore di mercato Dario Canovi, che ha espresso il suo pensiero sul pareggio della Lazio contro la Juventus. Di seguito le sue parole a riguardo.
"La Juventus? Contro la Lazio ho visto un bel gioco sulle fasce, ma se non segnano di testa è difficile che facciano gol. La Lazio ha sprecato alcune occasioni, poteva vincere la partita. I biancocelesti avrebbero meritato di più".
