Bologna, Italiano: "Lazio di valore ma noi vogliamo una semifinale storica"
Giornata di vigilia in casa Bologna e Lazio in vista dell’importante match di Coppa Italia in programma mercoledì 11 febbraio alle 21.00, valido per un posto nella semifinale del torneo.
In vista della gara il mister dei felsinei Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa: “Sapete tutti quanto teniamo a questa competizione e domani dovremmo essere concentrati per fare il massimo per andare avanti. Avremo il vantaggio del fattore casa, anche se ultimamente non lo stiamo sfruttando. Affrontiamo un avversario in salute ma passare il turno è il nostro obiettivo”.
“Ho visto l’ultima partita contro la Juventus e la Lazio è in grande forma. Sarri fa giocare la Lazio in una determinata maniera ed è tutto collaudato. Dobbiamo cercare di limitarli al massimo. Affronteremo una squadra di valore. Vorranno far vedere le loro qualità, sappiamo i loro pregi e difetti e viceversa. La Lazio ha grandi giocatori di talento e valore ma domani ci attende una semifinale storica”.
