Lazio, Mattei: "Lotito non mira al risultato. Cancellieri? Credo che..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei alla vigilia di Bologna - Lazio, gara cruciale per proseguire nella competizione e sognare un piazzamento in Europa. Di seguito le sue parole:

"Lotito non mira al risultato sportivo, che può complicare i suoi piani economici, lui mira al minimo. Per lui la Lazio è un bancomat economico e di visibilità certo. Per il presidente è importante galleggiare per non far saltare i piani, ecco perché non mira ai risultati tecnici: lui vuole conservare la posizione che ha raggiunto".

"Cancellieri dal 1′ domani? Credo sia una scelta dovuta a due motivi: il primo è che Pedro ha giocato due giorni e fa e la seconda è che lo spagnolo può essere importante a gara in corso, pensando anche ai possibili rigori".

"Il ds crede molto in Dele-Bashiru e domani dovremo vederlo. A gennaio è stato fatto un mercato pensando al bilancio e non alla squadra e questo lo dimostra. Domani per la destra ci saranno lui e Belahyane, ultimamente è stato adattato Basic, ma comunque hai perso Guendouzi e Vecino, le due mezzali destre".