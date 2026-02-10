Lazio, Sarri e i dubbi sulle fasce: Pellegrini insidia Tavares. E Marusic...
RASSEGNA STAMPA - Lavori in corso a Coverciano. Sarri sceglie il suo undici per la gara contro il Bologna direttamente dal centro sportivo della Nazionale italiana. Dal pareggio contro la Juventus sono arrivate due buone notizie: il rilancio positivo di Nuno Tavares e il ritorno a disposizione di Pellegrini, che a Torino era squalificato.
Come riportato da Il Messaggero, ora i due si giocano il posto a sinistra per i quarti di finale di Coppa Italia. Il ballottaggio si fa serio, non è scontata la presenza del terzino italiano dopo l'ottima prestazione del portoghese (macchiata solo dal gol nel finale di Kalulu).
Sembrano esserci pochi dubbi, invece, a destra. Difficile concedere un turno di riposo a Marusic visto l'infortunio di Lazzari: a disposizione c'è solo Hysaj, che quest'anno ha giocato pochissimo. Il montenegrino, quindi, andrà di nuovo in campo. La scelta dovrà essere fatta solamente per il suo compagno di reparto sull'altra fascia.