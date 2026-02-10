Lazio, tabù Bologna da sfatare: da quanto manca la vittoria al Dall'Ara
10.02.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Si gioca la Coppa Italia. La Lazio sfida il Bologna ai quarti: in semifinale c'è già l'Atalanta di Palladino, che ha superato la Juventus con un netto 3-0. Come riportato da Il Messaggero, i biancocelesti cercheranno di ritrovare la vittoria al Dall'Ara che manca da dicembre 2018. In quella sfida, tutta tra fratelli Inzaghi che si sfidavano in panchina, aveva avuto la meglio Simone vincendo 0-2.
Da lì in poi solo quattro sconfitte e due pareggi. L'anno scorso, l'allora squadra allenata da Baroni era crollata addirittura sul 5-0 contro i rossoblù di Italiano, ora in piena crisi dopo l'ennesimo risultato negativo contro il Parma.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.