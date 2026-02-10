Lazio, Maldini a tutto gas contro la Juve: i dati positivi
Seconda partita da falso nueve. A Torino, Maldini si è fatto valere lasciando dei segnali positivi. Il nuovo acquisto della Lazio ha aperto spazi, fornito suggerimenti, sfuggendo alle marcature dei centrali bianconeri. Resta da migliorare ora l'incisività sotto porta. Come riporta il Corriere dello Sport, Daniel ha chiuso la partita con la Juve senza nemmeno un tiro, anche se è suo il pallone strappato a Locatelli con cui ha servito Pedro con un passaggio perfetto.
Se quindi il classe 2001 non ha timbrato il cartellino, ha comunque convinto nei 102 minuti, dimostrando di poter essere utile nel nuovo sistema della Lazio. Al momento Sarri non ha nessuna intenzione di modificargli il ruolo, non utilizzandolo invece come vice-Zaccagni. Numeri alla mano: Maldini ha recuperato 4 palloni, è riuscito a dare suggerimenti ai compagni, 2 dribbling riusciti, ha corso 11,918 chilometri (risultando il quarto tra i calciatori della Lazio) e ha fatto registrare il secondo scatto più veloce dell’intera partita a 28,423 km/h.
Con questi dati, Sarri tenterà di affrontare il girone di ritorno con un centravanti atipico: più coinvolto nella costruzione che nella finalizzazione. Ora però vanno aggiunti i gol: non bastano gli assist per gli esterni o per gli inserimenti delle mezzali.