Serie A | L'Atalanta torna a vincere: Cremonese ancora ko
09.02.2026 20:31 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Dopo aver eliminato la Juventus dalla Coppa Italia l'Atalanta torna a vincere anche in campionato battendo per 2-1 la Cremonese. La Dea sblocca il match al 13' con Krstovic e prima della mezz'ora trova anche la rete del raddoppio firmata da Zappacosta. In pieno recupero arriva anche il gol della squadra di Nicola con Thorsby ma è troppo tardi per provare a portare a casa il pari.
Tre punti che permettono all'Atalanta di salire a quuota 39 punti, a -2 dal Como, mentre rimane a 23 la Cremonese.
