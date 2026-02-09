Bologna, Fenucci verso la Lazio: “Siamo i detentori della Coppa Italia, vogliamo vincere”

TUTTOmercatoWEB.com

Giorno di presentazioni in casa Bologna, che presto accoglierà la Lazio al Dall'Ara per i quarti di Coppa Italia. In sala stampa, presso il centro tecnico Niccolò Galli, hanno parlato i nuovi acquisti Eivind Helland e Simon Sohm. Successivamente, poi, è intervenuto anche l'amministratore delegato rossoblù, Claudio Fenucci. Di seguito le sue parole.

"Giocare partite consecutive tra il ciclo di Europa League e la gara di Supercoppa può aver portato ad un calo di intensità fisica in alcune gare, poi ci sono stati anche gli infortuni. Sono stati molteplici fattori, ma rimangono i punti di forza, ovvero un gruppo straordinario guidato da un allenatore che non sta mollando e si sta adeguando alle difficoltà. Bisogna ritrovare l'umiltà che ci ha portato ai risultati degli ultimi due anni. Inoltre allenarsi e mantenere l'attenzione costante ogni tre giorni, questo potrà migliorare le performance della squadra. Mercoledì ci giocheremo un traguardo storico per proseguire il viaggio in Coppa Italia, di cui siamo i detentori. Dobbiamo concentrarci su una gara alla volta. Sarebbe bello vincere per ricreare all'interno e all'esterno quel clima di entusiasmo che ci ha contraddistinti".

"Il presidente è complicato della situazione attuale e mi sta chiedendo come venirne fuori. No vorremmo competere per essere sempre in Europa, ma non penso sia possibile assicurarlo. Vogliamo mantenere una competitività adeguata, non vogliamo ridimensionarci, ma dobbiamo essere bravi a competere secondo le normative che ci sono e che dobbiamo rispettare".

"I tifosi vivono il momento. Sono 30 anni che faccio questo lavoro e spesso i giudizi si danno sull'emotività del risultato. Ci sta che qualche risultato negativo di troppo porti a queste considerazioni. Mi dispiace perché io sono legato a Bologna da 12 anni e la vivo come l'esperienza più coinvolgente della mia vita. Mi dispiace del malumore che si respirano in città, ma bisogna capire che questi momenti possono rappresentare una crescita".