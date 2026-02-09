Lazio, Provedel è una saracinesca: le sue pagelle dopo la Juve
09.02.2026 10:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Ivan Provedel è stato uno dei migliori in campo della Lazio nella sfida contro la Juventus. La sua prestazione, ricca di interventi decisivi, è stata determinante per consentire a Sarri e i suoi compagni di uscire dallo Stadium con un punto. Anzi, fino all'ultimo minuto il risultato era 1-2 in favore dei biancocelesti, raggiunti poi allo scadere da Kalulu. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani:
IL CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 8
IL MESSAGGERO - Provedel 7,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6,5
IL TEMPO - Provedel 8
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.