Juve - Lazio, quotidiani divisi sulla valutazione di Guida: le pagelle
09.02.2026 10:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Gara con qualche episodio dubbio quella giocata ieri sera tra Juventus e Lazio, con i quotidiani che si dividono sulla valutazione di Guida. A pesare sul bilancio della sua direzione sono soprattutto alcune decisioni chiave: il contatto tra Gila e Cabal che ha fatto infuriare la Juventus e una gestione disciplinare non sempre all’altezza, come la trattenuta di Cambiaso su Maldini in ripartenza, episodio da cartellino giallo evidente e non sanzionato. Corretta la decisione di annullare la rete di Koopmeiners, come è stato regolare il gol di Pedro.
Di seguito i voti dei quotidiani:
Messaggero 6.5
Corriere dello Sport 5.5
Gazzetta dello Sport 5
