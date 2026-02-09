Bologna - Lazio, le probabili formazioni: emergenza in difesa per Sarri
Archiviato il pareggio contro la Juventus, la Lazio si ferma a Coverciano per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Bologna. Nel centro sportivo della Nazionale italiana, Sarri dovrà fare i conti con i problemi fisici di Torino: rischiano di dare forfait sia Gila che Basic, preoccupa meno invece Provstgaard (fastidio ai flessori, probabilmente solo crampi). È out anche Lazzari, ne avrà per tre settimane. Scatta quindi l'emergenza in difesa: dall'inizio potrebbe tornare Pellegrini, che era squalificato in campionato e si gioca il posto con Nuno Tavares; al centro si rivedrà Romagnoli (che non ci sarà contro l'Atalanta) insieme a Provstgaard (non al meglio e in ballottaggio con Patric, tornato a fare minuti). Marusic a destra sarà chiamato agli straordinari. A centrocampo, con Cataldi in regia e Taylor mezzala, si giocano il posto Dele-Bashiru e Belahyane (il primo è in vantaggio). Salvo sorprese, Basic sarà out. In attacco possibili due cambi: Noslin e Cancellieri insidiano Pedro a sinistra; Ratkov e Dia provano il sorpasso su Maldini al centro. Pochi dubbi, invece, a destra, con Isaksen che va verso la conferma dall'inizio.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Sohm; Bernardeschi, Ferguson, Cambiaghi; Castro. All.: Italiano.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Dia, Ratkov. All.: Sarri.