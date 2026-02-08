Lazio, inizia male l'avventura di Mandas: com'è andata la prima in Inghilterra?
La partita tra il Bournemouth e l'Aston Villa, terminata 1-1, ha attirato le attenzioni della Lazio. Non solo per il gol di Rayan, ex obiettivo biancoceleste che ieri ha segnato per la prima volta in Premier League. Ma soprattutto per l'impiego che avrebbe avuto Christos Mandas.
Il portiere greco, trasferitosi a gennaio in prestito con obbligo di riscatto condizionato, diventerebbe un giocatore delle Cherries a tutti gli effetti solo se dovesse raggiungere un predeterminato numero di presenze. Ma il primo impatto non è stato certamente dei migliori.
Nella partita contro i Villans, infatti, Mandas si è accomodato in panchina, lasciando la titolarità tra i pali a Petrovic, portiere già di proprietà del Bournemouth e trasferitosi in estate dal Chelsea per 29 milioni di euro. La sua concorrenza sarà difficile da scalzare per l'ex portiere della Lazio, che nelle prossime settimane dovrà fare di tutto per cercare di conquistare la fiducia di Iraola.