Juve - Lazio, i convocati di Sarri: torna Romagnoli, out Lazzari

07.02.2026 18:40 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Alla vigilia della sfida tra Juventus e Lazio, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei giocatori biancocelesti convocati. Questo l'elenco completo:

Portieri: Motta, Furlanetto, Provedel

Difensori: Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Gila, Marusic

Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Basic, Przyborek, Cataldi

Attaccanti: Pedro, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini