Juve - Lazio, i convocati di Sarri: torna Romagnoli, out Lazzari
07.02.2026 18:40 di Christian Gugliotta
Alla vigilia della sfida tra Juventus e Lazio, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei giocatori biancocelesti convocati. Questo l'elenco completo:
Portieri: Motta, Furlanetto, Provedel
Difensori: Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Gila, Marusic
Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Basic, Przyborek, Cataldi
Attaccanti: Pedro, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini