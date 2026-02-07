WOMEN | Piemonte, orgoglio Lazio: è in vetta nella classifica marcatrici

La Lazio ha sconfitto il Genoa in trasferta nella tredicesima giornata di Serie A Femminile. Un 2-5 che porta la firma, tra le altre, di Martina Piemonte. L'attaccante biancoceleste ha realizzato una doppietta: nel primo tempo, a ridosso del duplice fischio, ha realizzato il gol del momentaneo 1-3 e alla ripresa, al 70° minuto, ha messo il sigillo sulla vittoria chiudendo definitivamente i giochi e spegnendo ogni speranza delle avversarie di poter rientrare in partita.

Due timbri pesanti che hanno permesso non sono alla squadra di Grassadonia di tornare a Formello con l'intero bottino e il quarto posto, ma anche a Piemonte di prendersi la vetta della classifica marcatrici. L'attaccante è in cima alla graduatoria a quota 10 gol, seguita da Giugliano della Roma e da Wullaert dell'Inter a 8 e da Van Dooren del Milan a 7.

