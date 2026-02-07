Lazio, squadra indebolita? Sarri non ha dubbi: la risposta in conferenza

Il mercato si è concluso e in casa Lazio ha scatenato non poche polemiche. Alcuni big sono partiti, al loro posto sono arrivati giocatori che vanno ancora costruiti e scoperti.

Se il direttore sportivo Fabiani non ha parlato di rosa indebolita nella conferenza stampa di ieri, alla vigilia della partita contro la Juve, Sarri è rimasto generico, sottolineando come non siano arrivate, però, delle certezze.

"Io mi concentro sulle partite, tanto sai quello che penso. Io penso che quella di prima fosse una squadra più pronta, questa ha ragazzi che devono crescere. Solo Taylor era più pronto, ma deve adattarsi al nostro campionato. Il suo inserimento sarà più breve, per gli altri il percorso sarà più lungo".