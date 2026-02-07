WOMEN | Serie A, la Lazio cala la cinquina al Genoa: Piemonte fa doppietta

La Lazio torna dalla trasferta di Genova soddisfatta e con tre punti pesanti in tasca. Le biancocelesti, dopo il pareggio ottenuto in casa col Como nell’ultimo turno, sono tornate a vincere e lo hanno fatto ribaltando una partita che inizialmente era in salita. 22 punti e quarto posto per le ragazze di Grassadonia, dietro alla Juventus terza a quota 23, Inter seconda a 24 e Roma prima a 29.

PRIMO TEMPO - Dopo appena 8’ di calcio d’inizio sono le padrone di casa a sbloccarla con la rete di Acuti, le ragazze di Grassadonia incassano il colpo ma trovano la forza di reagire e al 19° minuto ristabiliscono il pari con Emma Martin. Il gol della spagnola è stato quello della svolta, ha riportato le capitoline in partita e Le Bihan ha provveduto a firmare quello della rimonta. Da lì in poi la strada è stata in discesa per le ospiti. A ridosso del duplice fischio Piemonte ha calato il tris sfruttando un cross proveniente dalla destra ma in pieno recupero le rossoblù, in contropiede, accorciano le distanze sperando di riacciuffarla nel secondo tempo.

SECONDO TEMPO - Alla ripresa Goldoni cala il poker e ristabilisce le distanze. Arriva il momento dei cambi per Grassadonia che inserisce forze fresche con l’obiettivo di proteggere il risultato e riesce nell’intento tanto che al 70° arriva la doppietta di Piemonte che di testa, servita da Oliviero, beffa Forcinella. Ultimi cambi per il tecnico biancoceleste e per De La Fuente, ma ormai la gara è decisa e al triplice fischio il risultato è 2-5 per la Lazio.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE