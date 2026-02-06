Torino, Baroni non ci sta: "Mediocrità? Con la Lazio ho fatto 65 punti!"
Una stagione fin qui non certo positiva quella che sta vivendo il Torino ma, per il tecnico Marco Baroni, i granata non sono una squadra mediocre: “Mediocrità è una parola che non accetto mai. Abbiamo una classifica che non ci piace, che vogliamo migliorare, che ci adopereremo dando tutto le risorse. La responsabilità è di tutti, non solo dei giocatori: alla fine si tirerà una linea, ma compreso”.
“L’anno scorso (quando era sulla panchina della Lazio) è stato fatto un ottimo lavoro, io sono arrivato settimo con 65 punti”.
"Il Toro è arrivato undicesimo con 21 punti di differenza. Parlo di migliorare non per farsi bello e fare un punto in più, io parlo di tutti i miglioramenti. Creare mentalità, caratteristiche per colmare il gap: 21 punti sono tanti, chi vuole tutto e subito sbaglia”.
