FORMELLO - Lazio, Romagnoli è tornato: ok Patric, Sarri punta la Juve
FORMELLO - Romagnoli è tornato in gruppo. Doppia seduta oggi a Formello, il difensore ha partecipato già stamattina alle prove dedicate al reparto arretrato. Ora deciderà Sarri se schierarlo subito a Torino oppure aspettare almeno una partita prima di rilanciarlo. Nel frattempo il tecnico ha recupero anche Patric, fuori da inizio gennaio a causa di una lesione al polpaccio. Lo spagnolo si è riunito alla squadra.
Sicuramente mancherà Zaccagni in attacco, il capitano è fermo per una "lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell`addome". Rimarrà ai box per circa un mese. Contro la Juve, quindi, possibile conferma per il tridente visto già venerdì scorso con il Genoa: Maldini falso nueve con Isaksen e Pedro sulle fasce. In alternativa l'ex Atalanta potrebbe essere schierato a sinistra con Ratkov al centro.
Il serbo nel recupero dell'ultima giornata ha guadagnato il calcio di rigore decisivo. A centrocampo Cataldi regista con Basic e Taylor di nuovo mezzali. Dele-Bashiru cerca spazio in corsa, Rovella - già convocato con il Genoa - sta migliorando le proprie condizioni. Squalificato Pellegrini in difesa, il ballottaggio è tra Tavares e Lazzari, con a quel punto lo slittamento di Marusic sulla corsia mancina. Al centro dipende tutto dalla mossa di Sarri: il dubbio naturalmente è tra Romagnoli e Provstgaard in coppia con Gila.