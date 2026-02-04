Lazio, si avvicina il big match con la Juve: i numeri in casa dei bianconeri
Rinfrancata dalla vittoria contro il Genoa, la Lazio è ora pronta a viaggiare a Torino, dove domenica è attesa dal big match dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Un'impresa quasi proibitiva, come testimoniato dal bilancio dei precedenti in casa dei bianconeri, che evidenzia come la Vecchia Signora abbia ottenuto ben 100 vittorie.
I successi biancocelesti sono 50, appena la metà, mentre negli altri 47 scontri le due squadre si sono divise la posta in palio. Sono inoltre 79 i gol realizzati dai capitolini, contro i 179 dei bianconeri. Di seguito tutti i numeri della sfida apparsi sul sito ufficiale della Lazio.
Precedenti totali: 197 (50 vittorie Lazio, 47 pareggi, 100 vittorie Juventus)
Ultima vittoria Lazio: 1-0 (26.10.2025)
Ultima vittoria Juventus: 1-0 (19.10.2024)
Ultimo pareggio: 1-1 (10.05.2025)
Gol totali Lazio: 216
Gol totali Juventus: 335
Capocannoniere della sfida: Alessandro Del Piero 14 gol
Vittorie con più gol realizzati in A a Torino: 0-3 Lazio (1964, 1995) - 6-1 Juventus (1935, 1937, 1959)