Calciomercato Lazio | Leite in arrivo? Tutto dipende dalle sue condizioni
04.02.2026 10:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
CALCIOMERCATO LAZIO - In estate la Lazio dovrà individuare il sostituto di Alessio Romagnoli. Come vi avevamo anticipato e come conferma il Corriere dello Sport, a prendere il posto del difensore biancoceleste potrebbe essere Diogo Leite. Difensore 1997 oggi in forza all'Union Berlino, squadra da cui si svincolerà in estate. La società capitolina ha trovato l'accordo per il trasferimento, ma per ora ha messo tutto in stand-by. Dopo l'infortunio accusato dal portoghese, infatti, la società biancoceleste vuole fare chiarezza sulle sue condizioni prima di concludere l'accordo.
