Verona, Sammarco sarà il tecnico ad interim: il comunicato
03.02.2026 18:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Non guiderà solo qualche allenamento, Sammarco è stato scelto come tecnico ad interim del Verona. L'allenatore, ha ottenuto una "promozione" dalla Primavera alla prima squadra, guiderà gli scaligeri fino alla nomina del nuovo tecnico che prenderà il posto di Zanetti, esonerato nei giorni scorsi.
A renderlo noto è stato il club con un comunicato: "Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco. Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.