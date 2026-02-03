WOMEN | Serie A, Genoa - Lazio: quando e dove seguire il match
03.02.2026 18:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Dopo il pari in casa contro il Como, la Lazio Women è tornata in campo per preparare la trasferta di Genova. Le biancocelesti affronteranno le rossoblù sabato 7 febbraio, il calcio d'inizio è fissato alle 12:30.
La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e potrà essere seguita anche in streaming live e on demand accedendo alla piattaforma tramite app o sito.
