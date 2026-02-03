Lazio, Abbate sul mercato: "C'è solo una certezza..."

Il giorno dopo la fine del mercato è intervenuto, ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate. Il giornalista del Messaggero ha commentato i movimenti della Lazio, concentrandosi anche sulle situazioni di alcuni singoli.

MERCATO - "Non saprei dare un voto a questo mercato. È condizionato dal fatto che tanti di questi giocatori che sono stati presi dalla Lazio sono delle incognite, ma tu di fatto li hai usati per sostituire delle certezze. L'unica certezza è Taylor, per il resto la rosa si è indebolita. Ora che hai perso anche Vecino e che Rovella non è al massimo hai perso anche il dinamismo che potevi avere. Il mio voto è un 5 e mezzo".

PEDRAZA - "Al Villarreal hanno detto subito a Fabiani che Pedraza non lo avrebbero liberato subito, piuttosto se lo godono fino a fine contratto rinunciando all'indennizzo, e dato che Sarri vuole avere due giocatori per ruolo è saltata anche la partenza di Tavares".

ROMAGNOLI - "Le parole di Raiola non mi trovano d'accordo. Sappiamo che sia Romagnoli che Lotito sono arrabbiati, dichiarazioni del genere andavano fatte 2-3 mesi dopo o prima, non in questo momento. Romagnoli ieri si è tornato ad allenare a Formello, e me lo aspetto in gruppo in futuro. Mi auguro sia così ma mi mantengo sul filo, perché so che Lotito è totalmente infuriato dopo le parole di Raiola di ieri".

ROVELLA - "Deve intraprendere un percorso per cui entri in campo ogni giornata qualche minuto in più e riesca a mettere minuti nelle gambe, cosa che stava accadendo ma si è bloccata a causa dell'ennesimo fastidio".

PRZYBOREK - "Le cose che ho raccolto su di lui sono quelle relative alla posizione. La società lo considera più il vice-Taylor più che un esterno d'attacco. Vedremo se con gli allenamenti cambierà qualcosa".