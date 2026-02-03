Lazio, Sarri ha un centrale in più: il piano per recuperare Gigot

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Fuori Guendouzi, Taty, Mandas e Vecino, liberi ora posti over. Dentro Maldini, Taylor, con loro confermati anche Dele-Bashiru e Hysaj. C’è posto anche per Gigot. Ratkov, Motta e Przyborek sono under 22.

Come riporta il Corriere dello Sport, a mezzanotte scadrà il tempo per aggiornare la lista del campionato e questa volta non ci saranno esclusi. Gigot è stato fuori lista da subito, il 18 settembre la Lazio informò dell’operazione cui era stato sottoposto: «La S.S. Lazio comunica che il calciatore biancoceleste Gigot è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia: l’operazione, perfettamente riuscita, consentirà al difensore di proseguire successivamente il percorso di recupero in Francia».

Fermo da agosto, Gigot ha bisogno di almeno un mese di lavoro prima di tornare a disposizione. Romagnoli sarà disponibile salvo provvedimenti di Lotito. Gila e Provstgaard non possono essere gli unici centrali. Patric è da valutare, era atteso in campo a inizio febbraio dopo l’ennesimo stiramento. Gigot può essere un’opzione in più, guadagna oltre 2 milioni, è stato pagato 4 milioni e in estate dovrà partire.