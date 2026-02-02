Juve, Holm si presenta e 'avvisa' la Lazio: "Sono un giocatore che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Emil Holm è un nuovo giocatore della Juventus e dopo essere stato ufficializzato dal club ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore bianconero. "È un club enorme e per me è un grande motivo d’orgoglio essere qui" ha premesso e poi aggiunto: "Per me è un’opportunità enorme. La Juventus è un sogno che avevo fin da bambino. Voglio aiutare la squadra e mettermi al servizio dei miei compagni".

La Vecchia Signora è la prossima avversaria della Lazio, il big match si disputerà domenica 8 febbraio alle 20:45 all'Allianz Stadium e a tal proposito, l'ex Bologna ha voluto mandare un messaggio ai propri tifosi: "Ciao a tutti, non vedo l’ora di vedervi presto all’Allianz Stadium". Non solo, parlando delle sue qualità, indirettamente, ha lanciato un messaggio anche agli avversari: "Sono un giocatore che dà sempre il massimo per la squadra. Penso di avere un buon cross e di essere affidabile anche in fase difensiva".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE