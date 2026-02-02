Lazio, il pres. dell'NS Mura: "Kovac sbarca in uno dei più grandi club italiani"
02.02.2026 17:30 di Christian Gugliotta
Nelle ultime ore della finestra invernale di mercato la Lazio si è assicurata il giovane Blaz Kovac, difensore centrale classe 2009 di proprietà del NS Mura. Intervenuto ai canali ufficiali del club sloveno, il presidente Robert Kuzmi ha commentato così il trasferimento:
"Il trasferimento di Blaž Kovač alla Lazio è un momento eccezionale per il nostro club e una forte conferma che la strategia che stiamo costruendo a Mura con i giovani funziona. Il fatto che un ragazzo di sedici anni, diventato da noi il più giovane debuttante della storia, apra oggi le porte di uno dei più grandi club italiani è il risultato di lavoro pianificato, dedizione e una visione chiara dello sviluppo".
