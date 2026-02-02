Mattei: "La Lazio è diventata la prima delle ultime. Squadra ridimensionata"

Ospite ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei è tornato sulla sfida vinta dalla Lazio contro il Genoa, commentando il ridimensionamento della squadra di Sarri. Queste le sue parole:

“Venerdì la partita è stata vinta con il solito cuore, in questa stagione la squadra sta dando tutto, poi ci sono i limiti tecnici perché la rosa è stata indebolita. Questa gara ha permesso di allontanare qualche squadra, ora testa alla Coppa Italia per dare un senso alla stagione. Ma se si continua così, sarà la prima di una lunga serie di stagioni senza obiettivi.

"La Lazio è diventata la prima delle ultime. Con le piccole la Lazio ottiene punti, poi quando si alza il tasso tecnico fa fatica: Sarri ha dato una dignità a questa squadra in pieno ridimensionamento".

"La Lazio di oggi incassa troppo poco per investire sul mercato e essere competitiva. La Lazio è uscita dall’Europa e ha una proprietà troppo piccola per rientrarci nei prossimi 5-6 anni".