Calciomercato Lazio | Il Bologna torna su Noslin: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO - Ribaltoni delle ultime ore di mercato. Tutto può cambiare in poco tempo, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Tijjani Noslin alla Lzio. Nei giorni scorsi si sono fatte avanti diverse squadre, italiane e non solo (come il Monaco). Aveva fatto un sondaggio anche il Bologna, che di recente è tornato a informarsi per il calciatore.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club rossoblù vede l'ex Verona come il sostituto perfetto sia per Immobile (passato al Paris FC) che per Dominguez (molto vicino al Cagliari), visto che può coprire tutti i ruoli dell'attacco. Si lavora sulla formula, sempre in prestito con diritto di riscatto. Ci potrebbe essere un contatto nel corso della giornata, a ridosso del gong finale.