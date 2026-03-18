Lazio - Milan, la carica di Gila nel tunnel: "Facciamolo per noi!"
18.03.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
L’ultimo episodio di Bordocam su Dazn ha mostrato tutti i retroscena di Lazio - Milan, a partire dal pre partita. Nello specifico le prime immagini si sono concentrate sulla squadra di Sarri nel tunnel, proprio poco prima di entrare in campo. A prendere parola è stato Gila, che da vero leader ha urlato a tutti i suoi compagni: “Andiamo dai, andiamo. Facciamolo per noi però eh. Dai!”. È stata la carica in più in vista di un appuntamento importante e del ritorno dei tifosi allo stadio, che poi ha portato alla vittoria contro i rossoneri grazie al gol di Isaksen nel primo tempo.