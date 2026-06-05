Calciomercato Lazio | Da Napoli: “Manna ha l’accordo con Gila: il piano di De Laurentiis”
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Che nel mirino del Napoli ci sia il nome di Mario Gila non è più un segreto. Anche se De Laurentiis non ha ancora annunciato il nome del nuovo allenatore dei partenopei tutti gli indizi portano a Max Allegri, che aveva già messo nel mirino il centrale spagnolo quando sedeva sulla panchina del Milan.
Nonostante la promessa di Fabiani a Gattuso, quindi, il destino di Mario Gila rimane a oggi estremamente in bilico. La Lazio difficilmente accetterà cifre che non sfiorino almeno i 30 milioni, considerando anche il 50% da girare al Real Madrid. Una vera e propria trattativa tra i due club non è stata ancora avviata ma, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli nella figura del ds Manna avrebbe già trovato un’intesa di massima con il centrale spagnolo.
La palla passa quindi a De Laurentiis che però, riporta sempre il quotidiano, prima di affondare per Gila vorrebbe lasciare ad Allegri del tempo per valutare Beukema, Buongiorno e Rrahmani ma anche Rafa Marin e Marianucci che rientreranno dai rispettivi prestiti. Solo a quel punto il Napoli valuterà se bussare alla porta della Lazio per cercare una fumata bianca da almeno 30 milioni di euro.