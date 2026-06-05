Lazio, dalla promessa a Gattuso allo spettro Napoli: Gila rimane in bilico
RASSEGNA STAMPA - C’è una promessa che Gattuso ha incassato ancor prima di diventare allenatore della Lazio. Durante il colloquio a Forte dei Marmi, infatti, Fabiani aveva assicurato al tecnico che Gila sarebbe rimasto fino a scadenza.
Al netto delle promesse però, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, c’è da fare i conti con la realtà che in questo caso sta sempre più assumendo i contorni del Napoli. La società partenopea è infatti interessata a Gila e, di fronte a determinate condizioni, la Lazio difficilmente potrebbe mantenere la parola data a Gattuso.
Con il 50% dell’incasso da girare al Real Madrid, i biancocelesti non accetteranno meno di 30 milioni. Ma se il Napoli dovesse mettere sul piatto cifre simili la Lazio difficilmente riuscirebbe a resistere, con Gila che andrebbe sotto il Vesuvio e Gattuso che si ritroverebbe con la prima promessa non mantenuta con cui dover fare i conti.