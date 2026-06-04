Calciomercato Lazio | Provedel piace anche al Bologna ma l'Inter rimane in pole: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Ivan Provedel è sempre più lontano dalla Lazio. Il portiere biancoceleste, che ha un contratto in scadenza nel 2027, è finito infatti nel mirino dell’Inter.
Sul tema Alfredo Pedullà ha sottolineato come per chiudere ci sia bisogno di limare alcuni dettagli contrattuali: “Ci sarà un incontro tra l’entourage del calciatore, che piace anche Bologna, e l’Inter. All’Inter non sarebbe titolare perché come primo verrà promosso Josep Martínez che però guadagna meno di quanto guadagna oggi Provedel. Per questo bisognerà vedere le questioni contrattuali”.
“Lotito lo lascerà partire in caso di offerta”.
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