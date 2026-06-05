Lazio, quattro richieste e una promessa: cosa è emerso dal vertice con Gattuso

RASSEGNA STAMPA - Le quasi quarantotto ore a Formello di Gennaro Gattuso sono servite al prossimo tecnico della Lazio per prendere confidenza con quella che sarà la sua nuova casa, ma anche per i primi discorsi di pianificazione con Lotito e Fabiani.

Dai vertici andati in scena all’interno del centro sportivo, come riporta il Messaggero, sono arrivate conferme circa le quattro richieste che Gattuso ha avanzato a Lotito e Fabiani. Per la nuova Lazio secondo il tecnico c’è assoluto bisogno di un attaccante, di un difensore centrale con l’uscita di Romagnoli, di un esterno offensivo che faccia rifiatare Zaccagni e possibilmente di un terzino destro, soprattutto dovesse partire Lazzari.

Al netto delle richieste, però, Gattuso dovrà fare i conti anche con l’ennesimo mercato a saldo zero verso cui va incontro la Lazio. Per questo, negli incontri a Formello Lotito e Fabiani si sono limitati a una sola promessa: che verrà preso il sostituto di Romagnoli. Per tutte le altre richieste ci sarà bisogno di attendere prima gli aggiornamenti dalla Commissione e poi, salvo sorprese, eventuali cessioni che liberino spazi e fondi.