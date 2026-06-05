Lazio, il ritiro estivo sarà ancora a Formello: le date
05.06.2026 09:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
RASSEGNA STAMPA - Dubbi sciolti. La Lazio, come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, per il secondo anno consecutivo svolgerà il ritiro estivo nel centro sportivo di Formello.
Squadra, staff e allenatore si ritroveranno il 13 luglio e lavoreranno a Formello per circa due settimane. Previste anche alcune amichevoli, la prima probabilmente contro la formazione Primavera.
Il raduno, per le classiche visite mediche d’idoneità e i test atletici presso l’Isokinetic, si terrà invece giovedì 9 o venerdì 10.
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