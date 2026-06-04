Brambati: "Lazio? Situazione paradossale. Gattuso vuole mettersi in gioco"
04.06.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha commentato la scelta della Lazio di puntare su Gattuso in panchina dopo l'addio di Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.
"Lazio? E' una situazione che, per una piazza come Roma, paradossale. Sembra incredibile che ci siano situazioni ambientali simili, è davvero brutto. Credo che la società abbia scelto Gattuso perché penso che anche lui abbia una grandissima voglia di rivincita, così come anche la società. Nonostante tutto, vuole dimostrare che si vuole ripartire e fare un campionato non mediocre. Ha scelto l'allenatore che vuole rimettersi in gioco e ha uno spirito diverso da qualsiasi altro allenatore".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.