Grecia - Italia, a dirigere il match una squadra arbitrale israeliana

04.06.2026 11:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Grecia - Italia, a dirigere il match una squadra arbitrale israeliana
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo contro il Lussemburgo grazie a una rete di Pio Esposito l’Italia di Baldini si prepara ad affrontare il secondo test contro la Grecia nella gara in programma domenica 7 giugno allo stadio Pankritio di Candia.

A dirigere il match sarà l’israeliano Ygal Frid assistito dai connazionali Rostislav Talis e Tuval Koltunoff. Al VAR ci sarà Daniel Bar Natan mentre, all’AVAR, Nati Dotan. Il IV Uomo sarà invece il greco Dimitrios Moschou.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide