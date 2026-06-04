Grecia - Italia, a dirigere il match una squadra arbitrale israeliana
04.06.2026 11:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Dopo il successo contro il Lussemburgo grazie a una rete di Pio Esposito l’Italia di Baldini si prepara ad affrontare il secondo test contro la Grecia nella gara in programma domenica 7 giugno allo stadio Pankritio di Candia.
A dirigere il match sarà l’israeliano Ygal Frid assistito dai connazionali Rostislav Talis e Tuval Koltunoff. Al VAR ci sarà Daniel Bar Natan mentre, all’AVAR, Nati Dotan. Il IV Uomo sarà invece il greco Dimitrios Moschou.
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